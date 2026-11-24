Жительница Санкт-Петербурга и модель Валерия приехала в Москву и сильно удивилась, увидев площадь, засыпанную искусственным снегом. Она показала необычную находку на видео.

Площадь, по которой прогулялась девушка, оформлена праздничными декорациями, посвященными Новому году. Вот только, по словам Валерии, снег здесь ненастоящий. Необычным белым веществом специально засыпали все вокруг, чтобы передать ту самую новогоднюю атмосферу.

Искусственный снег припорошил фонари, скульптуры и фонтан. Также он покрыл ветви деревьев.

«Москва настолько богата, что даже снег себе покупает. Одно дело — разгонять тучи, другое дело — засыпать целую площадь со всеми прилегающими декорациями тремя слоями фейкового снега… Москвичи, вам там как, окей? Не могу понять, вроде и красиво, а вроде театр абсурда», — написала Валерия, не оценив искусственный снег.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: кому-то такое оформление тоже не понравилось, а кого-то комментарии и претензии Валерии возмутили.

«Стесняюсь спросить, а при чем тут москвичи? Вопросы и претензии слегка не по адресу», «Такие претензии, как будто прям москвичи вышли и все там засыпали», — написали пользователи Сети.

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