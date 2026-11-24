На площадке «Печатники» в особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» комплексно обустроили контрольно-пропускные пункты (КПП). Благодаря модернизации улучшилась логистика, оптимизировались потоки легкового и грузового транспорта, а также появились безопасные и современные места для гостей и резидентов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина город активно создает современную и комфортную индустриальную среду.

«На площадке „Печатники“ было проведено комплексное обустройство въездных групп, что позволило существенно улучшить внутреннюю логистику и оптимизировать дорожное движение. Действующие контрольно-пропускные пункты полностью реконструировали и привели к единому архитектурному стандарту», — пояснил Ликсутов.

Он добавил, что КПП оборудовали интонационными системами безопасности с автоматизированным контролем доступа.

Двухэтажный КПП № 1 стал главным въездом на площадку «Печатники». Он располагается вблизи Юго-Восточной хорды, а также станции МЦД и метро «Текстильщики». Через терминал площадью 294 кв. м проходит до 60% всех посетителей. Для удобства внутри расположили кофейню и центральную службу безопасности.

Автоматические шлагбаумы установили дляпроезда к административно-деловому центру через КПП № 3 и КПП № 4. Отдельные узлы — КПП № 5 и КПП № 6 — установили для крупногабаритных большегрузов выделили отдельные узлы — КПП № 5 и КПП № 6. Шестой пункт в эксплуатацию ввели в начале сентября.

Все стационарные КПП оборудовали въездными терминалами с флагами, фирменной отделкой, пешеходными переходами и понятной дорожной разметкой. Благодаря модернизации удалось объединить все КПП в единую цифровую сеть особой экономической зоны.

Развитием ОЭЗ «Технополис Москва» занимается столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. В текущем году особая экономическая зона отмечает 20-летний юбилей с момента основания. За два десятилетия из стартовой площадки для инновационных проектов ОЭЗ превратилась в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, которые определяют технологический суверенитет России. На сегодняшний день на 10 площадках особой экономической зоны общей площадью 430 га размещено производство более 250 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как робототехника, ИТ, биомедицина, приборостроение и микроэлектроника.

В столице активно развивают промышленную инфраструктуру высокотехнологичных предприятий. Городские решения способствуют запуску инновационных производств и наращиванию выпуска продукции. Такие мероприятия вносят вклад в реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».