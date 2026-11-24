Продукция компании «Газпромнефть — смазочные материалы» была признана лучшей в рамках престижного конкурса, который организует крупнейшее российское автомобильное издание «За рулем». Бренд G-Energy занял первое место среди моторных масел, представленных на отечественном рынке, сообщила пресс-служба компании.

«Победа в конкурсе, где моторные масла выбирают сами автовладельцы, имеет для нас особую ценность. Это не просто признание качества нашего продукта, прежде всего — знак доверия со стороны автомобилистов, которые ежедневно делают свой выбор на практике. Именно мнение потребителей — самая объективная оценка нашей работы, главный стимул двигаться вперед и задавать высокие стандарты качества. Эта победа принадлежит не только команде „Газпромнефть-СМ“, но и всем, кто нам доверяет», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Сергей Стародубцев.

Премию потребительского доверия «Бренд года „За рулем“» вручают ежегодно начиная с 2023 года. С текущего года победителей определяют в 12 номинациях. Ключевая особенность премии заключается в том, что лауреатов в разных классах выбирают непосредственно читатели, выступающие в роли народного жюри. В 2026 году в голосовании участвовало рекордное количество человек — 240 тыс.

«Газпромнефть-СМ» выпускает продукцию, предназначенную для разнообразных двигателей и условий эксплуатации — всего более 150 видов моторных масел, а также пластичные смазки, тормозные и охлаждающие жидкости, масла для гидроусилителя руля и трансмиссионные масла. Продукты компании регулярно удостаиваются побед и призовых мест в престижных конкурсах, включая федеральный конкурс «100 лучших товаров России».

«Со своей стороны РОМИР обеспечивает прозрачность и беспристрастность процедуры отбора и голосования. Мы опираемся на данные о реальном потребительском поведении и используем исследовательские инструменты, которые позволяют максимально объективно определить лидеров», — подчеркнула старший директор по работе с клиентами РОМИР Людмила Фукова.

РОМИР является одним из ведущих независимых исследовательских холдингов России и Евразийского региона, который специализируется на изучении потребительского поведения. Чтобы сформировать список номинантов премии «Бренд года „За рулем“», холдинг проанализировал данные Потребительской панели, в которой объединины респонденты по всей России.

«Газпромнефть — смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации технических жидкостей, смазок и масел. Компания является одним из лидеров рынка в своем сегменте. Продукцию выпускают на собственных производственных площадках в Московской области и Омске. Ассортимент насчитывает порядка 1000 наименований для всех секторов рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что моторное масло выдержало интенсивную эксплуатацию в столичном таксопарке.