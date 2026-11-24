Врачи Люберецкой больницы спасли 43-летнего пациента, впавшего в кому на фоне тяжелого воспаления всех придаточных пазух носа. Мужчине провели экстренную операцию и подобрали антибактериальную терапию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорая помощь доставила мужчину в Люберецкую больницу с подозрением на нарушение мозгового кровообращения. Он не мог говорить, не понимал обращенную речь и был полностью дезориентирован. В региональном сосудистом центре врачи выявили пансинусит — воспаление всех придаточных пазух носа. Анализ спинномозговой жидкости показал высокое содержание патогенных бактерий. Пациента экстренно перевели в ЛОР-отделение для операции.

«Нам необходимо было срочно устранить очаг инфекции, поэтому мы провели операцию по вскрытию и санации всех пораженных пазух носа. Ситуацию осложняло наличие титановой пластины в лобной области, установленной пациенту после черепно-мозговой травмы несколько лет назад. Это требовало особой осторожности при проведении вмешательства», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Люберецкой больницы Дмитрий Арутюнов.

После операции мужчина несколько дней находился в реанимации. Бактерии оказались устойчивы ко многим антибиотикам. Клинические фармакологи помогли подобрать индивидуальную антибактериальную терапию.

Спустя неделю пациент вышел из комы и смог назвать свое имя. Это позволило медикам установить его личность и связаться с родственниками. Сейчас состояние мужчины удовлетворительное. Его выписали на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.