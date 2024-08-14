сегодня в 13:15

Минобороны РФ: потери украинских войск за сутки составили до 1925 человек

Российские военные поразили топливную базу военной техники противника, а также скопления живой силы и боевой техники противника в 149 районах СВО. Потери ВСУ за сутки составили до 1925 человек, сообщили в Минобороны.

Удары по ВСУ наносились с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, сбиты 147 беспилотных летательных аппаратов, из них 119 вне зоны проведения специальной военной операции.

Ранее Newsweek со ссылкой источник в Минобороны Украины сообщал, что в Киеве встревожены последствиями атаки ВСУ на Курскую область.