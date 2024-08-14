Украина боится последствий за нападение на Курскую область, считают на Западе

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Newsweek: на Украине опасаются ответа России за нападение ВСУ под Курском

Американское издание Newsweek со ссылкой источник в Минобороны Украины утверждает, что в Киеве встревожены последствиями атаки ВСУ на Курскую область. По данным информатора, РФ готовит жесткий ответ на атаку по своему приграничью, сообщает «Царьград» .

Ранее МИД России также предупреждал, что события в Курской области не останутся без ответа.

Тем временем командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил об остановке основных сил ВСУ в Курской области. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ добавил, что львиная доля бойцов армии Украины, вторгнувшихся в российский регион, уничтожена.

Министерство обороны России отчитывалось, что с момента нападения на Курскую область украинские войска потеряли суммарно около 2 тыс. военнослужащих.