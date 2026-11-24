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Суд в Волгограде ликвидировал благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, сообщает SHOT .

Некоммерческая организация не предоставляла отчетность с 2024 года, что является нарушением законодательства РФ. На неоднократные предупреждения она не реагировала.

В итоге суд Волгограда решил удовлетворить требование управления министерства юстиции РФ по Волгоградской области и закрыть фонд Исинбаевой.

С организации также хотели взыскать штраф Пенсионного фонда в размере около 10,8 тыс. рублей. Однако приставы не нашли у нее имущество, за счет которого можно было бы погасить долг. Исполнительный документ вернули взыскателю.

Благотворительный фонд Исинбаевой был учрежден в 2013 году.

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