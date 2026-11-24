В столице завершена комплексная реновация двух автозаправочных станций «Газпромнефти» — на 53-м километре МКАД и на улице Обручева, 42А. Об этом сообщает пресс-служба сети АЗС.

На обеих станциях стало больше экспресс-терминалов для самостоятельных покупок и оплаты заправки. Через них можно заказывать напитки и блюда кафе, а также проверять баланс бонусных и топливных карт, не обращаясь к сотрудникам.

Чтобы сэкономить время, водители могут воспользоваться мобильным приложением сети: понятный интерфейс в телефоне дает возможность оплачивать заправку и заказывать кофе прямо у топливораздаточной колонки (ТРК), а также сканировать и приобретать товары в магазине.

На обновленной АЗС на МКАД теперь новые ТРК отечественного производства, включая выносную скоростную колонку для крупногабаритного дизельного транспорта. На станциях сети продаются бензин и дизельное топливо только пятого экологического класса (К5). Владельцам электромобилей доступны зарядные станции сети.

За комфорт гостей на обеих АЗС отвечает коллектив из более чем 20 сотрудников, которые прошли всестороннее обучение по стандартам сервиса сети и основам гостеприимства. Обновление станций — важная часть комплексного развития придорожной инфраструктуры, а также источник современных технологичных рабочих мест.

На сегодняшний день сеть насчитывает в Москве 113 АЗС, включая 44 станции с расширенными возможностями самообслуживания.