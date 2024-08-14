Алаудинов: основные силы ВСУ в Курской области остановлены

сегодня в 11:43

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что основные силы украинской армии в Курской области остановлены, сообщает РИА Новости .

По словам Алаудинова, большая часть личного состава ВСУ уничтожена.

«Основные силы противника уже остановлены, завершается их блокирование», — отметил Алаудинов в эфире Первого канала.

Также он подчеркнул, что украинские диверсанты не контролируют Суджу в Курской области. Командир «Ахмата» добавил, что на территории города бои продолжаются ежедневно.