Глава «Ахмата» заявил, что ВСУ не контролируют Суджу
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Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командующий спецназом «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов заявил, что украинские диверсанты не контролируют город Суджа в Курской области, сообщает ТАСС.
«Сегодня в Судже находятся и подразделения Минобороны России, вокруг и в некоторых частях города находится противник», — сказал Алаудинов.
Командир «Ахмата» добавил, что на территории города бои продолжаются ежедневно.
Ранее генерал-майор сообщал, что ВС РФ завершают блокирование украинских формирований в Курской области. Противник начинает окапываться и не наступает.
6 августа украинские силы атаковали приграничные районы Курской области. В регионе объявлен режим ЧС. Бойцы ВС РФ продолжают выдавливать противника с приграничной территории.
По данным Минобороны России, с начала боевых действий ВСУ потеряли до 2030 военнослужащих.