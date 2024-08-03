Террорист Буданов* оценил шансы на уничтожение Крымского моста

В ГУР заявили о подготовке еще одной атаки на Крымский мост

Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* заявил о «комплексном» решении по уничтожению Крымского моста, пишет РИА Новости .

«Все работают и над дальними ударами. Это (уничтожение Крымского моста — ред) нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет», — заявил глава ведомства в украинском телеэфире.

Он уточнил, что «шансы есть», имея ввиду предполагаемый результат готовящегося нападения на объект.

Ранее на Украине заявляли, что Крымский мост уже не имеет былой военной значимости.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.