В ВМС Украины заявили, что Крымский мост утратил военную значимость
ВМС Украины: Крымский мост не имеет былой тактически-стратегической значимости
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Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук утверждает, что Крымский мост уже не имеет былой военной значимости. По его мнению, уничтожение переправы сейчас дало бы уже не тот эффект, какой был раньше, сообщает «Царьград».
Плетенчук считает, что мост через Керченский пролив почти не используется для военной логистики.
«Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар», — заявил спикер украинских ВМС.
Крымский мост утратил свое тактически-стратегическое значение, резюмировал Плетенчук.
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