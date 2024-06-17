В ВМС Украины заявили, что Крымский мост утратил военную значимость

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук утверждает, что Крымский мост уже не имеет былой военной значимости. По его мнению, уничтожение переправы сейчас дало бы уже не тот эффект, какой был раньше, сообщает «Царьград».