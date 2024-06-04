Пропавший с радаров американский беспилотник обнаружили в Черном море

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Дрон-разведчик США Global Hawk нарезает круги в 170 км от Ялты

Исчезавший с радаров дрон-разведчик США Global Hawk нарезает круги в Черном море в 170 км от Ялты, пишет RT со ссылкой на «Военные хроники».

Беспилотное устройство с позывным FORTE12 включило радиолокационный ответчик к югу от Крымского моста.

Дрон продолжает нарезать круги в воздушном пространстве в 170 км от Ялты, указано в сообщении.

Беспилотник находится в Чёрном море весь день. Однажды Global Hawk перестал отображаться на сервисах по отслеживанию полётов, пишет издание.