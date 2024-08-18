В двух украинских городах ввели почти круглосуточный комендантский час

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В Димитрове и Селидове в ДНР ввели почти круглосуточный комендантский час

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что в подконтрольных ВСУ Димитрове (Мирноград) и Селидове в Донецкой Народной Республике (ДНР) ввели почти круглосуточный комендантский час, сообщает РИА Новости .

«Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.

Во время действия комендантского часа на Украине запрещена работа ресторанов, кафе и баров. Ограничения введены на период военного положения в стране.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Свиридоновка в ДНР.