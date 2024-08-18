сегодня в 13:07

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Свиридоновка в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

Операцию по взятию под контроль данного пункта осуществляли подразделения группировки «Центр».

Ранее разведывательным подразделением группировки войск «Север» был выявлен бронетранспортер ВСУ в Курской области. Цель была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».