Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заплатил большую цену за попытку вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление разведчика из США Скотта Риттера в видео для YouTube-канала Dialogue Works.

На фоне атаки ВСУ в Курской области украинские войска терпят крупное поражение в пока подконтрольной им части Донецкой Народной Республики. Сырский осознавал, что попытка вторжения на территорию России может провалиться, но все равно пошел на этот шаг, сказал Риттер.

Он также отметил, что ВС РФ добиваются положительных результатов в Донбассе. Из-за вторжения Украины в Курскую область Киев может потерять важные территории во временно подконтрольной части Донецкой Народной Республики.

Ранее Украина увеличила зону эвакуации из той части ДНР, которая пока находится под ее контролем. Киев пошел на такой шаг, поскольку в регионе стало небезопасно.