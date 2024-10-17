Семь членов ореховской ОПГ задержали в Москве по делу об убийствах 90-х

В Москве по делу об убийствах и покушениях задержали семь членов ореховской ОПГ, в том числе помощника председателя Российского союза ветеранов Афганистана Евгения Стерлядкина, сообщает Baza .

Задержания прошли 15 октября. Фигурантов подозревают в причастности к убийствам и покушениям в среде «ореховской» ОПГ, которые происходили в конце девяностых-середине нулевых.

Среди убитых — Николай Ветошкин по кличке Витоха. По данным СМИ, его «убрали» в 1998 году за то, что мужчина сам «заказал» несколько человек. Александра Корепанова по кличке Беспалый застрелили в октябре 2004. В Павла Мирошниченко стреляли в баре на Каширском шоссе в 1999 году.

Задержанные стали фигурантами дела об убийстве пяти человек и покушении на убийство общеопасным способом. По версии следствия, 60-летний Стерлядкин причастен ко всем преступлениям.

При этом на мужчину однажды также было совершено нападение. В 2007 году некий киллер расстрелял автомобиль, где находились майор полиции Илюхин и Стерлядкин. Первый погиб, а второй получил ранения и позже сбежал из больницы.

Ранее ОПГ из призывников, грабивших сослуживцев, ликвидировали в Челябинской области. Лидера группировки приговорили к 7 годам лишения свободы.