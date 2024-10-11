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ОПГ из призывников, грабивших сослуживцев, ликвидировали в Челябинской области

В Челябинской области ликвидировали организованную преступную группу из призывников, которая избивала и грабила сослуживцев, сообщает URA.RU .

Лидер группы бил потерпевших, а также требовал от жертв перевести деньги на указанный им номер банковского счета.

Магнитогорский гарнизонный военный суд назначил рядовому наказание в виде лишения свободы. Он будет сидеть семь лет в колонии общего режима.

Другие участники ОПГ еще ожидают решения суда.