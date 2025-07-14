Температура воздуха в Петербурге достигнет +29 градусов 14 июля

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14 июля в Санкт-Петербурге ожидается повышение температуры до +29 градусов. Согласно прогнозу, в регионе пройдут кратковременные дожди, грозы. Наиболее обильными осадки будут в южной части Ленинградской области, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В этот день Петербург останется в зоне влияния малоподвижного атмосферного фронта, расположившегося вдоль южных берегов Финского залива и на юго-восток, в центральные области Европейской России.

Атмосферное давление упадет до 760 мм рт. ст., что также считается нормой.

Температура воздуха ожидается +27-29 градусов, а в Ленинградской области — +25-30 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/с, при грозе будет ощущаться как порывистый.

15 июля осадков днем не ожидается. Ночью температура воздуха составит +17-19 градусов, а днем — +26-27 градусов.