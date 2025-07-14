Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации двух киллеров, которые могли быть причастны к убийству полковника СБУ Ивана Воронича в центре Киева. Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал о личностях предполагаемых убийц Воронича.

По словам Коца, убийство полковника СБУ осуществили два гражданина Азербайджана. За подготовку преступления отвечала женщина по имени Нармин Гулиева, она прибыла на Украину через молдавскую границу через КПП «Маяки-Удобное» 15 мая.

Непосредственным исполнителем убийства стал Хагани Гулализада. Он не смог легально въехать в страну, 27 февраля 2025 года пытался пересечь тот же пограничный пункт, ему отказали во въезде с запретом до 2030 года. Однако это не остановило Хагани, он нелегально проник на территорию Украины.

Коц отметил, что после того, как стало известно, что исполнителями убийства Воронича были граждане Азербайджана, местные СМИ и политики стали отмалчиваться. Ранее все заявляли, что убийство полковника СБУ реализовали якобы российские агенты.

«Если ликвидаторы и были российскими агентами, то это лишний раз доказывает, что никакого предвзятого отношения к азербайджанцам в нашей стране нет. А вот в Азербайджане к России у кого-то все-таки есть. Иначе почему они там все молчат на вторые сутки после убийства своих граждан?» — задался вопросом Коц.

Полковника СБУ Ивана Воронича в центре Киева застрелили 10 июля. Неизвестный мужчина подошел к высокопоставленному сотруднику одного из подразделений СБУ, выстрелил пять раз точно в цель и убежал. Момент происшествия попал на видео.

Позднее появилась информация, что полковник СБУ в 1990-е годы возглавлял группу, которая организовала покушение на одного из лидеров донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола.