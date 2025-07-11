Убитый в Киеве полковник СБУ Воронич был связан с ликвидацией Моторолы

Расстрелянный в упор в центре Киева полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич в 1990-е годы возглавлял группу, которая организовала покушение на одного из лидеров донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times.

Американское издание сообщает, что подразделение под названием Пятое управление, получавшее техническую помощь от Центрального разведывательного управления США, несло ответственность за устранение высокопоставленного командира пророссийских сил.

Полковника СБУ в центре Киева застрелили 10 июля. Неизвестный мужчина подошел к высокопоставленному сотруднику одного из подразделений СБУ, выстрелил пять раз точно в цель и убежал.

Позднее в Сети появилось видео момента убийства Воронича. На кадрах видно, что злоумышленника не смутили люди, которые находились во дворе, где шел полковник СБУ. После убийства он скрылся с места преступления.