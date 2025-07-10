Расстреляли в упор: момент убийства полковника СБУ в Киеве попал на видео

Полковник службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич погиб утром 10 июля, когда шел по улице с пакетами в руке. В этот момент к нему подбежал неизвестный и произвел несколько выстрелов в упор, все это зафиксировали камеры наружного наблюдения, сообщает Telegram-канал «Киевский Движ» .

На опубликованных кадрах видно, что в 09:03 Воронич шел по дворовой территории в центре Киева. В момент, когда он обходил одну из припаркованных машин, к нему подбежал неизвестный и открыл огонь. У полковника СБУ не было шансов убежать.

В момент стрельбы во дворе также находились другие люди, которые бросились бежать в разные стороны. После того, как злоумышленник расправился с полковником СБУ, он побежал в сторону от места преступления. Рассмотреть внешность мужчины невозможно — его лицо было скрыто маской.

Погибший полковник СБУ был причастен к диверсиям на территории России. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.