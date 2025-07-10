Получил 5 пулевых: причастный к диверсиям в РФ полковник СБУ застрелен в Киеве

Полковник СБУ Иван Воронич убит во время стрельбы в Киеве

В центре Киева 10 июля произошло убийство 50-летнего сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Он был старшим оперативным сотрудником в 1-м отделе 16-го управления ЦСО, пишет Mash .

Предварительно известно, что Воронича застрелили около 9:00 прямо на улице. По имеющимся данным, он был причастен к организации диверсионных операций на территории России.

К сотруднику СБУ подбежал неизвестный и произвел в него 5 выстрелов из пистолета с глушителем.

Нападавший скрылся с места преступления, а полковник, получив серьезные ранения, скончался до приезда медиков.