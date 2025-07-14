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Спортсменка из Лобни стала призером Международных соревнований по дзюдо

Лобненская спортсменка Эльвида Гурьева приняла участие в Кубке Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. Турнир проходил с 12 по 13 июля в венгерском городе Пакше. В состязаниях участвовали около 500 спортсменов из более чем 40 стран мира, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе состязаний лобненка показала блестящий результат и завоевала третье место турнира. Эти соревнования стали важным этапом подготовки к главным событиям сезона: Первенству Европы (4–7 сентября, Словакия) и Первенству мира (2–6 октября, Перу).

«Данный результат представляет собой значимый вклад в развитие отечественного дзюдо и заслуживает высокой оценки. Выдающиеся спортивные достижения Эльвиды Гурьевой являются ярким примером профессионализма, упорного труда и настойчивости», — отметили в лобненской Федерации дзюдо и самбо.

Напомним, 19 июля в 17.00 в амфитеатре Центрального парка города Лобня Эльвида Гурьева совместно с другими именитыми спортсменами проведет открытую тренировку по дзюдо. Вход на мероприятие свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.