В Чечне учитель школы хафизов избивал детей палкой

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На избиение детей учителем школы хафизов Ан-нур в чеченском Гудермесе пожаловалась мать одного из учащихся. Основная задача такого учреждения — заучивание Корана наизусть, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина, предположительно, учитель, наносит удары нескольким детям. В конце занятия он говорит мальчикам сесть на пол. На этом запись заканчивается.

После инцидента мать одного из пострадавших выложила фото. На них видно, что все тело ребенка покрыто синяками.

В местных группах в соцсетях власти рассказали, что рассмотрели ситуацию и приняли необходимые меры. Вопрос удалось урегулировать.