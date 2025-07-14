В Чечне учитель школы хафизов избивал детей палкой
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, новости»
На избиение детей учителем школы хафизов Ан-нур в чеченском Гудермесе пожаловалась мать одного из учащихся. Основная задача такого учреждения — заучивание Корана наизусть, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина, предположительно, учитель, наносит удары нескольким детям. В конце занятия он говорит мальчикам сесть на пол. На этом запись заканчивается.
После инцидента мать одного из пострадавших выложила фото. На них видно, что все тело ребенка покрыто синяками.
В местных группах в соцсетях власти рассказали, что рассмотрели ситуацию и приняли необходимые меры. Вопрос удалось урегулировать.