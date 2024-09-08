«Съели животные»: в Подмосковье полицейские забыли в лесу пьяного мигранта

Mash: подмосковных полицейских будут судить за забытого в лесу пьяного мигранта

В Подмосковье двух сотрудников полиции будут судить за забытого в лесу пьяного мигранта. Съеденное животными тело мужчины обнаружили спустя 3 месяца, сообщает Mash .

Инцидент произошел в мае в городе Ликино-Дулево. Гражданина Узбекистана по имени Ойбек задержали за пьяный дебош. Полицейские отвезли 45-летнего мужчину в лес между деревнями Дуброво и Загряжской, чтобы «проветриться», но забыли о нем и не забрали.

Близкие Ойбека заявили о пропаже мужчины, который не смог самостоятельно выбраться из леса. Его тело, съеденное дикими животными, нашли на днях.

Выяснилось, что последними мигранта видели младший лейтенант и старший сержант местного УВД. Полицейских задержали и будут судить по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).