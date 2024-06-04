Эксперты считают, что СДЭК и «Верный» могли атаковать одни и те же люди

Опрошенные эксперты в сфере информационной безопасности полагают, что кибератаки на службу доставки СДЭК и сеть гипермаркетов «Верный» могли устроить одни и те же люди. По словам специалистов, форматы нападений оказались весьма схожими, пишет газета «Известия» .

По мнению главы центра мониторинга и реагирования UserGate Дмитрия Кузеванова, в нынешней геополитической обстановке СДЭК и «Верный» мог атаковать кто угодно.

«Не стоит забывать, что, помимо хакерских группировок, которые действуют по заказу или преследуют собственные финансовые цели, существуют группировки хактивистов, работающих за идею», — отметил Кузеванов.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, из-за прошедшего сбоя в «Верном» ретейлер мог бы терять по 1 миллиарду рублей в неделю. В свою очередь аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавил, что при условиях произошедшего сбоя оплат по картам, «падения» приложения и сайта «Верного» ко всем убыткам вероятно придется добавить и траты на восстановление данных.

1 июня в «Верном» заявили о трудностях с обработками банковских карт покупателей. Как оказалось позже, некоторые IT-системы ретейлера подверглись атаке.

Несколькими днями ранее, 27 мая, со сбоем столкнулся и СДЭК. Один из крупнейших логистических операторов РФ не смог принимать и отправлять заказы клиентов. В компании заявляли, что в результате инцидента приложение и сайт СДЭК переставали работать.