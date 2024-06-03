Mash: в магазинах «Верный» не принимают безналичную оплату после атаки хакеров

В магазинах «Верный» по всей России из-за хакерской атаки произошел массовый сбой в работе платежных терминалов, сообщает Mash .

У покупателей уже третий день подряд не проходит оплата безналичным расчетом. Не работают в том числе и кассы самообслуживания.

В магазинах собираются большие очереди. О том, что для оплаты принимаются только наличные, сообщают объявления у касс.

Сайт, мобильное приложение и карты лояльности «Верного» также недоступны.

В пресс-службе торговой сети заявили, что сбой связан с атакой хакеров на серверы. Сейчас специалисты пытаются решить возникшую проблему. Им необходимо восстановить работу касс и клиентских сервисов.

Ранее хакерской атаке подверглась логистическая компания СДЭК. С 26 мая она прекращала прием и выдачу отправлений, а сайт и мобильное приложение не работали. Сейчас выдачу и отслеживание посылок возобновили.