СДЭК возобновил функцию отслеживания посылок после масштабного сбоя

СДЭК продолжает проводить работы по восстановлению полноценного обслуживания клиентов после сбоя, компания возобновила функцию отслеживания посылок, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса.

Массовый сбой на сервере службы доставки произошел 26 мая, сайт и мобильное приложение перестали работать. Из-за этого СДЭК перестал принимать и отправлять посылки, а уже взятые в работу отправления застряли. Сайт частично восстановил работу 29 мая, тогда же начали выдавать посылки.

Клиенту для отслеживания посылки нужно ввести в поле номер почтового отправления.

Компания продолжает подгружать данные в систему, поэтому у клиентов могут быть задержки в отображении новых посылок и изменении статусов. На сегодняшний день доступна информация за два месяца.

После поступления посылки на пункт выдачи заказа (ПВЗ) клиент сможет получить ее сам или через доставку курьером.