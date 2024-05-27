Сбой у «СДЭКа» продолжается уже больше суток

У службы доставки «СДЭК» уже свыше суток продолжается сбой, сроков восстановления системы нет, сообщает РБК .

Служба доставки заявила о сбое утром 26 мая. В «СДЭКе» приостановили обработку посылок по техпричинам. Также в компании отметили, что специалисты находятся на завершающем этапе восстановления.

В понедельник там отметили, что прием и выдача посылок все еще приостановлены. При этом у компании нет точных сроков устранения сбоя.

При попытке войти на сайт появляется сообщение «Уже чиним! Не волнуйтесь, Ваши посылки в пути. Новые и уже пришедшие пока принять и выдать не сможем».