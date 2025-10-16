Счета за ЖКУ и отсутствие прибыли: крах империи пропавшего Сергея Усольцева

Поисковые отряды по-прежнему не могут найти какие-либо зацепки, касающиеся семьи Усольцевых, таинственным образом пропавшей в Красноярском крае в конце сентября 2025 года. Предприниматели из Красноярска отказываются давать комментарии по поводу исчезновения их коллеги Сергея Усольцева. Что случилось с бизнесом Усольцева, могла ли профессиональная деятельность подтолкнуть его к бегству, рассказали журналисты aif.ru .

На сегодняшний день Сергей Усольцев является владельцем двух предприятий: компании, специализирующейся на производстве полимерных красок и лаков, а также организации, оказывающей услуги в сфере дополнительного образования для детей и взрослых. В рамках совместной программы с американскими городами-побратимами Усольцев отправлял студентов из Железногорска на летние стажировки в США. Молодые люди жили в американских семьях, практиковали английский язык, получая ценные языковые навыки. Позже была запущена аналогичная британская программа, которой также занимался Усольцев, активно продвигая Железногорск.

В прошлом он руководил и другими компаниями, которые впоследствии были ликвидированы. В 2010 году Усольцев баллотировался в совет депутатов Железногорска. И именно тогда начинается самое интересное. В том же году он начал заключать контракты на государственные закупки для министерства инвестиций и инноваций Красноярского края.

Начало проблем Усольцева

Сергей предоставлял услуги по информационному обеспечению и обработке данных. Суммы контрактов были весьма значительными — от 3 до 4 млн рублей. Ежегодно Усольцев выигрывал тендеры на поставку программного обеспечения для региональных государственных учреждений. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, только на государственных контрактах он заработал 20 млн рублей. Однако в 2020 году эта возможность исчезла: ни сам Усольцев как индивидуальный предприниматель, ни его компании больше не получали таких крупных государственных заказов.

Вместе с Усольцевым в торгах неоднократно участвовал владелец компании ООО «Новый софт», специализирующейся на создании и использовании баз данных и информационных ресурсов, Игорь Медведев. Этот предприниматель был основным конкурентом Усольцева в борьбе за контракты с государственными структурами. При этом давать какие-либо комментарии об исчезновении Усольцева вместе с женой и дочерью он отказался.

Есть еще одна компания, о которой стоит упомянуть в контексте исчезновения Усольцевых. В 2019 году Железногорское муниципальное предприятие «Городское жилищно-коммунальное управление» инициировало процедуру банкротства. Общая сумма долга предприятия перед поставщиками и другими организациями составила 788 млн рублей. Среди кредиторов числится ООО «Красэко-Электро», занимающееся производством, передачей и распределением пара и горячей воды. В деле о банкротстве в качестве третьего лица фигурирует компания «Новый Софт».

Долги за ЖКУ

«Красэко-электро» имеет отношение к пропавшему Усольцеву. В июле организация выиграла дело против компании Усольцева. Сергей задолжал ООО 99 тыс. рублей за отопление, горячую воду и водоотведение за январь и март 2025 года. Два года назад «Красэко-электро» уже подавало иск против Усольцева, тогда долг за воду и отопление составлял 7 тыс. рублей, однако дело было прекращено.

Стоит отметить, что «Красэко-электро» выиграло в судах по подобным делам в общей сложности 308 млн рублей, а еще 93 дела на сумму 3,2 млрд рублей с участием компании находятся на рассмотрении. В целом создается впечатление, что компания предпочитает решать вопросы через суд — с 2010 года она была участником 928 судебных разбирательств в качестве истца или ответчика.

Очевидно, что бизнес Усольцева переживал не лучшие времена. Согласно данным базы «Руспрофиль», выручка его компании по дополнительному образованию в 2024 году упала на 91%, составив 9,2 млн рублей. Чистая прибыль составила всего 257 тыс. рублей.

Выручка компании по производству красок и лаков за тот же год составила 0 рублей, а за 2023 год — 94 млн рублей. Возможны два варианта: либо Сергей не предоставил отчетность о деятельности, либо компания перестала приносить доход. Следователи, волонтеры и знакомые Сергея сомневаются, что он мог отправиться в тайгу с женой и дочерью по своей воле. Не исключено, что семья Усольцевых, предчувствуя надвигающиеся проблемы, решила инсценировать свою гибель и скрыться.

Ранее сообщалось, что в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых участвовали 1,5 тыс. человек. На данный момент спасатели завершили активные поиски семьи Усольцевых. Операция теперь переходит в режим точечных задач.

Семья Усольцевых бесследно исчезла 28 сентября 2025 года. По одной из версий, предпринимателя, его жену и маленькую дочку могли съесть медведи.

