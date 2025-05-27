Сбитый автомобилем на Егорьевском шоссе лось не выжил

Специалисты ветеринарной службы выехали на место ДТП с участием лося на Егорьевском шоссе, но к моменту их приезда животное было мертво, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По прибытии специалистов ветеринарной службы было установлено, что лось пал. Оформляются документы на вывоз и кремацию животного», — сообщили корреспонденту РИАМО в пресс-службе ведомства.

О ДТП с участием лося в районе подмосковной деревни Донино стало известно 27 мая. Животное получило травмы и, предположительно, сломало ноги.

Ранее в СМИ широко обсуждалась судьба лосенка Илюши, который попал под машину около подмосковной Истры. В результате ДТП животное получило переломы костей и травму таза. Ветеринары боролись за жизнь Илюши, однако лосенок умер во время операции.