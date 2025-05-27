В Подмосковье снова сбили лося на трассе

В районе подмосковной деревни Донино произошла автомобильная авария с участием лося. В результате ДТП животное получило травмы и, предположительно, сломало ноги, сообщает «МК: срочные новости» .

По данным издания, авария произошла на Егорьевском шоссе. По предварительным данным, на место ДТП уже вызвали ветеринаров.

Информации о наличии пострадавших среди людей не поступало. Прочие подробности аварии выясняются.

Ранее в СМИ широко обсуждалась судьба лосенка Илюши, который попал под машину около подмосковной Истры. В результате ДТП животное получило переломы костей и травму таза. Ветеринары боролись за жизнь Илюши, однако лосенок умер во время операции.