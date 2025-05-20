Сбитый в Подмосковье лосенок Илюша умер во время операции

Подмосковные ветеринары не смогли спасти лосенка Илюшу, которому перебило ноги во время аварии вблизи Истры. Сердце лесного зверя не справилось с нагрузкой после наркоза и остановилось, сообщает Mash .

Лосенок Илюша попал под колеса автомобиля Subaru, которым управлял 78-летний пенсионер. Животное получило серьезные травмы: открытые переломы обеих задних конечностей, а также травму таза.

Сбитое животное больше суток пролежало рядом с поселком Княжье Озеро без помощи. Когда прибыли ветеринары, лосенок был уже сильно истощен и измучен.

В итоге его погрузили в медикаментозную кому и в таком состоянии перевезли к ветеринарам, которые сделали снимки перебитых ног и готовились к операции. Спасти животное не смогли, хотя равнодушных вокруг операционного стола не было. Сердце лося Илюши не выдержало и остановилось.

В обстоятельствах аварии, в которой пострадал лось, разбирается прокуратура. Какое-либо решение будет принято по итогу ведомственной проверки в рамках действующего в России закона.