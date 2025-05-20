В Сети опубликовали фото рентгена сбитого под Истрой лосенка Илюши

В Сети появилась фотография рентгена задних конечностей лосенка Илюши, которого сбили несколько дней назад под Истрой. На снимке можно увидеть серьезный характер переломов у животного, сообщает РЕН ТВ .

Лосенка сбили 18 мая в районе Княжьего озера. Он выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля. Вечером следующего дня его доставили в клинику в тяжелом состоянии. Животному оказали помощь.

На следующий день состояние лосенка оценили как удовлетворительное и стабильное, на задние конечности наложили временный гипс. 20 мая ему проведут операцию остеосинтеза для восстановления целостности костей.

Маленькому лосенку дали кличку Илюша. Так ветеринары отметили его рвение к жизни и богатырскую силу. После операции его передадут в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».

Правоохранители проверят работу ответственных служб в связи с неоказанием помощи сбитому в Подмосковье лосенку. Он сильно пострадал и остался умирать на обочине. Как отмечалось ранее, на месте работали ответственные службы, но они не оказали животному никакой помощи. Лосенок все это время оставался на месте ДТП.

Кроме того, в Сети появилась информация, что готовился акт на отстрел животного. После этого активисты забили тревогу. В результате волонтеры добились того, чтобы животное спасли.