Прокуратура проверит спецслужбы, которые не помогли сбитому в Подмосковье лосю

Правоохранители проверят работу ответственных служб в связи с неоказанием помощи сбитому в Подмосковье лосенку, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

По предварительным данным, водитель легковушки сбил животное около 20:00 18 мая. Это произошло на 7-м километре автодороги «ММК» Павловская Слобода — Нахабино.

Лосенок сильно пострадал, он остался умирать на обочине. Как отмечалось ранее, на месте работали ответственные службы, но они не оказали животному никакой помощи. Лосенок все это время оставался на месте ДТП.

Кроме того, в Сети появилась информация, что готовится акт на отстрел животного. После этого активисты забили тревогу. В результате волонтеры добились того, чтобы животное спасли и отправили в центр реабилитации в Лосином острове.

Истринская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего и проверит работу ответственных служб. Если выявятся нарушения законодательства, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.