Отстрела не будет: сбитого в Подмосковье лосенка спасут

Лосенка, сбитого в Подмосковье, отправят в центр реабилитации в Лосином острове

Лосенка, которого два дня назад сбили в Подмосковье, спасут. Животное не будут отстреливать, вместо этого его отправят в центр реабилитации в Лосином острове, сообщает SHOT .

В подмосковной Истре рядом с поселком Княжье Озеро автомобилист сбил маленького лосенка вблизи церкви, бросил животное со сломанными ногами умирать на обочине.

Инцидент вызвал резонанс в обществе, волонтеры забили тревогу после информации о том, что готовится акт на отстрел лосенка. Ситуация оперативно разрешилась после освещения события в СМИ. На данный момент готовится транспорт для перевозки животного в центр реабилитации.

Спасти лосенка призвала и гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она также попросила поднять вопрос о внесении изменений в существующие регламенты, чтобы разные ведомства в подобных ситуациях могли реагировать на случившееся быстрее и не допускать ситуаций, когда животные более суток страдают от боли.