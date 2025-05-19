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В Подмосковье автомобилист сбил лося и бросил умирать с перебитыми ногами

В подмосковной Истре рядом с поселком Княжье Озеро автомобилист сбил маленького лосенка вблизи церкви и скрылся с места преступления, бросил животное со сломанными ногами умирать на обочине. Об этом РИАМО рассказал очевидец случившегося.

Предварительно известно, что авария произошла 18 мая около 22:00. От удара у маленького лосенка отрытым переломом сломались обе задние ноги.

«Бедное животное мучается. Волонтеры пытаются помочь. Автомобилиста, который сбил лося, уже нашли. Госавтоинспекция работает на месте случившегося, обеспечивая безопасность движения», — рассказал очевидец в разговоре с редакцией.

Судя по кадрам, задние копыта лося держатся частично на коже и сухожилиях, кости полностью сломаны. Животное выглядит замученным, но все равно пытается встать на передние ноги.

Автомобилисту, сбившему лося и бросившего умирать, грозит штраф. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.