Гендиректор Московского зоопарка просит немедленно помочь лосю под Истрой

Вечером 18 мая в подмосковной Истре рядом с поселком Княжье Озеро автомобилист сбил молодого лосенка и перебил ему задние конечности. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала в своем Telegram-канале компетентные органы региона оказать помощь пострадавшему животному как можно скорее.

«Обращаюсь к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования Московской области с требованием немедленно организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход», — заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Акулова также попросила поднять вопрос о внесении изменений в существующие регламенты, чтобы разные ведомства в подобных ситуациях могли реагировать на случившееся быстрее и не допускать ситуаций, когда животные более суток страдают от боли.

Ранее сообщалось, что волонтеры стараются спасти сбитого лося. В районе ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечивают безопасный проезд.