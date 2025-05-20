Прокуратура: сбитому под подмосковной Истрой лосенку оказали необходимую помощь

Сотрудники ветеринарной службы оказали всю необходимую помощь сбитому под подмосковной Истрой лосенку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Ведомство контролирует состояние здоровья животного. Все еще проводится проверка в связи с несвоевременным реагированием спецслужб на случившееся.

Вечером 18 мая рядом с поселком Княжье Озеро неподалеку от Истры автомобилист сбил лосенка рядом с церковью. После этого он уехал с места ДТП, оставив животное умирать со сломанными ногами на обочине. Водителя потом нашли.

Пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья отмечала, что лосенку на реабилитацию понадобится от 14 дней до 21 дня. Сбитое животное спасли. В дальнейшем его планируют перевезти в нацпарк «Лосиный остров».