Сбитого в Подмосковье лося увезли в национальный парк «Лосиный остров»

Сбитого в Подмосковье лося спасли. Животное погрузили в автомобиль и увезли в национальный парк «Лосиный остров», сообщает РЕН ТВ .

Лося смогли временно усыпить лишь с третьей попытки.

Как сообщает Mash, лося сбил 78-летний пенсионер на Subaru вечером 18 мая.

Лосенок сильно пострадал, его оставили умирать на обочине. Как отмечалось ранее, на месте работали ответственные службы, но они не оказали животному никакой помощи. Лосенок все это время оставался на месте ДТП.

Инцидент вызвал резонанс в обществе, волонтеры забили тревогу после информации о том, что готовится акт на отстрел лосенка. Ситуация оперативно разрешилась после освещения события в СМИ.

Спасти лосенка призвала и гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она также попросила поднять вопрос о внесении изменений в существующие регламенты, чтобы разные ведомства в подобных ситуациях могли реагировать на случившееся быстрее и не допускать ситуаций, когда животные более суток страдают от боли.