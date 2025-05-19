Реабилитация лосенка, которого сбили в Подмосковье, может занять 14-21 день

Лосенку, которого сбили и оставили умирать в подмосковной Истре, предстоит долгая реабилитация. Процесс восстановления может занять от 14 до 21 дня, заявил ведущий ветеринарный врач Истринской ветеринарной станции Андрей Самойлов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Специалисты находятся у места аварии. Они осмотрели пострадавшее животное. Было принято решение применить седацию, чтобы транспортировать лосенка в центр реабилитации в Лосином острове, где ему окажут ветпомощь.

Самойлов рассказал, что у животного видны повреждения задних тазовых конечностей, потеряна чувствительность. Восстанавливаться лосенок будет от двух до трех недель. Также будет проведен консилиум ветеринарных врачей, чтобы изучить состояние животного.

Ветврач отметил, что если лосенок восстановится, то он сможет вновь ходить, но «это все индивидуально».

Автомобилист сбил лосенка в подмосковной Истре рядом с поселком Княжье Озеро 18 мая. Водитель оставил животное умирать. Волонтеры забили тревогу после информации о том, что готовится акт на отстрел лосенка. После этого стало известно, что животное спасут, отправив в центр реабилитации в Лосином острове.

Также прокуратура проверит действия спецслужб, которые не помогли лосенку.