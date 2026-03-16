сегодня в 13:01

Сбито еще пять летевших на Москву БПЛА ВСУ

Сбили еще пять украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Обломки упали на землю, сообщает в своем канале в MAX мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте происшествия находятся сотрудники служб.

До этого Собянин рассказывал о сбитии 42 БПЛА ВСУ с начала суток. Они летели на российскую столицу.

Ранее сообщалось, что Украина бьет по Москве дальнобойными беспилотниками FP-1. Они могут преодолевать расстояние до 1,2 тыс. километров.

