Самолетам запретили вылет и посадку в аэропорту Астрахани

В астраханском аэропорту Нариманово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты ради обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров, сообщила Росавиация.

Временные ограничения в воздушной гавани Астрахани действуют с 18:30 по московскому времени. Об их снятии ведомство сообщает дополнительно.

Между тем временные ограничительные меры сняли в волгоградском аэропорту Гумрак. Запрет на прием и выпуск самолетов действовал более часа, за это время три самолета приземлились на запасных аэродромах.

Ранее трагическая ситуация произошла на авиарейсе Москва — Хургада. Прямо во время полета на борту лайнера умер пассажир, предположительно, из-за приступа астмы.