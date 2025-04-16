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Мужчина умер во время полета из Москвы в Хургаду

На рейсе в Хургаду NE601 авиакомпании Nesma произошел трагический инцидент — мужчина умер во время полета. По предварительным данным, причиной смерти стал приступ астмы, сообщает Mash .

Самолет, вылетевший из Москвы в 4:57, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково спустя час после взлета.

Пассажиры и бортпроводники пытались помочь мужчине, когда тот стал задыхаться, но спасти его не удалось. Медики позднее констатировали смерть мужчины.

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