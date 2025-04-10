Ходившая голой в ТЦ Чебоксар треш-блогер устроила скандал с Мизулиной на рейсе

Главе лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной «посчастливилось» лететь тем же рейсом «Аэрофлота», что и героине скандальных роликов из Чебоксар, на которую ранее жаловались пользователи Сети. Та устроила в самолете дебош.

Женщина начала скандалить и пыталась спровоцировать драку, в связи с чем бортпроводники хотели вызывать наряд полиции. В результате стримерша задержала выход пассажиров с рейса. В связи с этим Мизулина написала заявление правоохранителям.

При этом глава лиги безопасного интернета отметила в своем Telegram-канале, что ей удалось поговорить с блогершей. Та сначала отрицала, что распространяет порнографию, но затем пообещала больше не выкладывать подобный контент в соцсети и не ходить голой по ТЦ.

Треш-стримерша получила скандальную известность после того, как начала публиковать в соцсетях провокационные посты. Стараясь как можно сильнее обнажиться, она приходит в общественные места, а там еще и пристает к детям. От ее выходок страдают не только жители Чебоксар, но и Казани.

После выходки женщины в чебоксарском ТЦ общественность обратилась к Мизулиной с просьбой принять меры. Тогда треш-стримерша заявилась в торговый центр в прозрачной розовой кофте без нижнего белья. В Сети появились фото, как она обнимает мальчика, приняв эротическую позу.