В аэропорту Волгограда возобновили прием и выпуск самолетов
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В волгоградском аэропорту Гумрак сняли временные ограничения в 17:22 по московскому времени. Ранее воздушной гавань временно не осуществляла прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.
Временные меры вводились ради обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров. За время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились три самолета, летевших в Волгоград.
Временный запрет на прием и выпуск самолетов действовал в Гумраке более часа.
Ранее в самолете, летевшем из Москвы в египетскую Хургаду, умер пассажир. Предварительно, мужчина скончался из-за приступа астмы.