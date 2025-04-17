Росавиация: самолеты не принимают и не выпускают из аэропорта Волгограда
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Аэропорт Волгограда временно перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения начали действовать с 15:39, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Экипажи воздушных судов, авиационные диспетчеры, сотрудники служб аэропорта предпринимают все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
16 апреля временные ограничения вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля.