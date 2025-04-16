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Временные ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля утром в среду введены временные ограничения на работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он пояснил, что это решение приняли для обеспечения безопасности полетов. В аэропортах на время ограничили прием и выпуск воздушных судов.

По его словам, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность.

Ранее Росавиация официально разрешила отечественным авиакомпаниям iFly и Nordstar выполнять регулярные рейсы в столицу Абхазии. Полеты начнутся 1 мая.