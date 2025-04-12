Россия возобновляет авиасообщение с Абхазией после 30-летнего перерыва
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Росавиация официально разрешила российским авиаперевозчикам iFly и Nordstar выполнять регулярные рейсы в столицу Абхазии, указано на сайте регулятора.
Согласно опубликованному приказу ведомства, полёты начнутся с 1 мая 2025 года.
iFly будет выполнять 14 еженедельных рейсов по маршруту Москва-Сухум. Nordstar получила разрешение на 7 рейсов в неделю Москва-Сухум и 3 рейса Красноярск-Сухум.
Параллельно запускается железнодорожное сообщение — скоростная электричка свяжет Абхазию с Сириусом. Поездка займёт около трёх часов при стоимости билета 360 рублей.
Аэропорт Сухума, не принимавший регулярные рейсы с 1993 года, прошёл модернизацию для соответствия современным стандартам безопасности.
Это решение стало частью комплексного плана по укреплению транспортных связей между Россией и Абхазией.